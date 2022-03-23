AĞIR CEZALAR KAPIDA

UEFA kural ihlali yapan kulüpleri Avrupa'da bir alt organizasyona düşürebilecek. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp, UEFA kurallarını ihlal etmesi halinde Avrupa Ligi'ne düşürülebilecek. Ayrıca 2024'te uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere puan silme ve para cezası verileceği belirtildi.