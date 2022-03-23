UEFA, flaş bir karar alarak kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma kararı aldı. Bunun yerine yeni bir düzenlemeye gidilecek.
UEFA'dan tarihi karar! Futbolda yeni dönem
Son dakika spor haberi: UEFA, futbola devrim yaratacak bir karara imza attı. UEFA, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Finansal Fair Play kuralının kaldırılmasına karar verildi. 7 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90'ı kadar yapabilecek. İşte o flaş kararın detayları...
7 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, Futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90'ı kadar yapabilecek. Bu limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70'e çekilmesi planlanıyor.
AĞIR CEZALAR KAPIDA
UEFA kural ihlali yapan kulüpleri Avrupa'da bir alt organizasyona düşürebilecek. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp, UEFA kurallarını ihlal etmesi halinde Avrupa Ligi'ne düşürülebilecek. Ayrıca 2024'te uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere puan silme ve para cezası verileceği belirtildi.