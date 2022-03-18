2022 Dünya Kupası'na katılma ümidini sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, topladığı 21 puanla grubu Hollanda'nın arkasından ikinci sırada tamamladı. A Grubu'nda yer alan Portekiz ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı.
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart Salı günü karşılaşacak.