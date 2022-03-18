Portekiz - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Portekiz - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 15:30