KURA ÇEKİMİ | UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona'yı elemesi durumunda rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı da belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 13:21