Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, 2021 yılının nisan ayında hayatını Rojin Haspolat'la birleştirmişti.
Rojin Tufan'dan eşi Ozan Tufan'a büyük sürpriz!
Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz yılın nisan ayında Rojin Haspolat'la hayatını birleştiren Ozan Tufan'a eşinden büyük bir sürpriz geldi. İşte o sürprizin detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 14:00
Milli futbolcu, 23 Mart'ta 26. yaş gününü kutladı. Ozan Tufan'a, eşi Rojin Tufan'dan doğum günü partisi sürprizi geldi.
Rojin Tufan, partiye Ozan Tufan'ın takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi de davet etti.