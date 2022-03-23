1992'den beri Premier Lig'de başarılı olanların alındığı The Hall of Fame listesinde, 2022 yılı için Wayne Rooney ve Patrick Vieria dahil edildi. İşte detaylar...

Manchester United ve Everton efsanesi Wayne Rooney ve ikonik Arsenal kaptanı Patrick Vieira bugün Premier Lig Hall Of Fame'e giriyor.

The Hall of Fame, 1992'deki başlangıcından bu yana Premier Lig'i süsleyen kişilerin olağanüstü beceri ve yeteneklerini kutlar. Bu, Premier Lig tarafından oyunculara verilen en yüksek bireysel onurdur.

Rooney ve Vieira, 2022'nin ilk iki adayı ve bugün 25 eski oyuncudan oluşan kısa bir listeden altı kişinin daha kendilerine katılmasına karar vermek üzere. Bu liste bugün yapılacak bir halk oylamasıyla belli olacak.

Rooney, 491 maçta 208 gol atarak ilk göreve başlayan Alan Shearer'ın ardından Premier Lig tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu olarak seçili gruba katılıyor. Rooney ayrıca, sadece iki oyuncu tarafından yapılan 103 asistin sahibi.

Vieira, 1996'dan 2005'e kadar Arsenal'in orta sahasında muazzam bir performansla maçları domine ederken 31 gol attı ve 307 Premier Lig maçında 34 asist yaptı. Fransız yıldız Arsenal formasıyla üç kez şampiyonluk kazandı.