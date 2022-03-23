2010 yılında futbolu bırakan 44 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Denilson, Brezilya'nın alt lig ekiplerinden Ibis Sport Club ile anlaştı. Brezilya ekibi bu transferi resmen açıkladı. Denilson, kariyerinde 61 kez Brezilya Milli Takım formasını giymiş ve 8 gol kaydetmişti.

44 yaşındaki orta saha kariyerinde Real Betis, Bordeaux ve Palmerias gibi büyük takımların formasını giymişti.

İşte o açıklama: