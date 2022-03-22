Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi.
Roman Abramovich'ten şaşırtan hamle! Bodrumspor'u satın alacak
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Roman Abramovich'in, Türkiye'den bir takım almak istediği iddia edildi. Rus milyarderin TFF 2. Lig takımlarından Bodrumspor'u gözüne kestirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Chelsea ile bağlarını koparmak zorunda kalan Rus milyarder ultra lüks yatı Solaris ile şu anda Bodrum'da bulunuyor.
Futboldan kopmak istemeyen Abramovich'in Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ajansspor'un haberine göre; Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi.