TFF'den flaş hamle! Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan...

TFF'den flaş hamle! Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminden dolayı bu ülkelerde forma giyen yabancı futbolcuların TFF'nin kararıyla 7 Nisan'a kadar ülkemize transferine onay çıktı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022- 21:42