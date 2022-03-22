TFF'den flaş hamle! Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminden dolayı bu ülkelerde forma giyen yabancı futbolcuların TFF'nin kararıyla 7 Nisan'a kadar ülkemize transferine onay çıktı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022- 21:42
FIFA'nın kararının uygulandığı bu değişiklikte yabancı oyuncu sayısında herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"TFF Yönetim Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplere tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na geçici 7. Madde eklenmesine karar verilmiştir."