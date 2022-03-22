Takımdaki oyuncular iki gruba ayrılmış durumda. Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar... Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da uzaklaştığı iddia edildi.