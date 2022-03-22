UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain krizden çıkamıyor. Fransız devinde Lionel Messi ile Neymar, Real Madrid yenilgisinin ardından büyük tepki toplarken taraftarların sert protestolarına maruz kalmışlardı.
PSG'de futbolcular arasında gerginlik! İkiye ayrıldılar
Fransa Ligue 1'de 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain (PSG), buna karşın ligde çıktığı son 5 maçtan 3 mağlubiyetle ayrıldı. Fransız ekibinde futbolcuların arasında gruplaşma olduğu ve gerginlik yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...
RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği öne sürüldü.
FUTBOLCULAR İKİ GRUBA AYRILDI!
PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığı konuşuluyor.