İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REAL MADRID - BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius.
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Torres, Dembele, Aubameyang.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanan Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başladı ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.