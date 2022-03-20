Serie A'nın 30. haftasında Roma ile Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Roma, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. 49 puan toplayan Lazio ise 5. sırada yer alıyor.
ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanacak Roma - Lazio maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
ROMA - LAZIO MUHTEMEL 11'LER
Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham
Lazio: Strakosha; Lazzari, Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Anderson, Immobile, Pedro