Roma - Lazio maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Roma Lazio maçı CANLI İZLE | İtalya Serie A

Roma - Lazio maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Roma Lazio maçı CANLI İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasındaki dev derbide Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roma - Lazio maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 14:00