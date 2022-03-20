Manchester City 4-1 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere FA Cup

İngiltere FA Cup çeyrek final karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Southampton'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. City'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Raheem Sterling, 62. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne, 75. dakikada Phil Foden ve 78. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Southampton'un tek golünü ise 45+2'de Cityli Aymeric Laporte kendi kalesine gönderdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 20:07