Monaco 3-0 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Messi'nin forma giymediği maçta Monaco rakibini 3-0 mağlup etti. Monaco'nun gollerini 25. ve 84. dakikalarda Wissam Ben Yedder, 68. dakikada ise Kevin Volland kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 16:59