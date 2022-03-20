Leicester City 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET) Çağlar Söyüncü 90 dakikada sahada kaldı!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Leicester City, konuk ettiği Brentford'u 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakikada forma giydiği Leicester City'ye galibiyeti getiren goller 20. dakikada Timothy Castagne ve 33. dakikada James Maddison'dan geldi Brentford'un tek golünü ise 85. dakikada Yoane Wisssa kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 19:00