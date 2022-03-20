Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Real Madrid Barcelona CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 29. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Lider Real Madrid sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç öncesi iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

REAL MADRID BARCELONA İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Torres, Dembele, Aubameyang.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.