Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Udinese maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 17:00'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.