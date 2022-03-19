Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 16:24
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NAPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Napoli - Udinese maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 17:00'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.