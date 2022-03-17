Fenerbahçe'ye teknik direktör Joachim Löw ile birlikte geleceği konuşulan Joshua Zirkzee'nin kariyerini sarı-lacivertli taraftarlar merak etmiş durumda. Peki, Joshua Zirkzee kimdir? Joshua Zirkzee nereli ve kaç yaşında? Joshua Zirkzee hangi takımlarda oynadı? Hollandalı golcüye ait detaylar haberimizde...

22 Mayıs 2001 Hollanda doğumlu olan Nijerya asıllı Joshua Zirkzee, futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başladı.



Feyenoord altyapısında top koşturan genç golcü, 2017 yılında 150 bin Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Bayern'den Parma ve Anderlecht'e kiralanan Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



Zirkzee şu anda Anderlecht'te kiralık olarak top koşturuyor.

ZIRKZEE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te 37 maça çıkan Hollandalı golcü, 15 gol 9 asistlik performans sergiledi.