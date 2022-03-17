22 Mayıs 2001 Hollanda doğumlu olan Nijerya asıllı Joshua Zirkzee, futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başladı.
Feyenoord altyapısında top koşturan genç golcü, 2017 yılında 150 bin Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.
Bayern'den Parma ve Anderlecht'e kiralanan Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Zirkzee şu anda Anderlecht'te kiralık olarak top koşturuyor.
ZIRKZEE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Belçika ekibi Anderlecht'te 37 maça çıkan Hollandalı golcü, 15 gol 9 asistlik performans sergiledi.