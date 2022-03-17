İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Everton sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikalarda attığı golle 1-0 kazandı ve 4 maç aradan sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig'in erteleme karşılaşmasında Everton ile Newcastle United'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Everton'a galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada Iwobi kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 83. dakikada Allan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Everton 4 maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Newcastle ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 31 puanda kaldı.

Ligin diğer haftasında Everton deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Newcastle United ise Tottenham deplasmanında sahne alacak.