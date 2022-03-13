Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Köln, BayArena'da kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Bayer Leverkusen, topladığı 45 puanla 3. sırada bulunuyor. 36 puanı bulunan Köln ise 8. sırada yer alıyor.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 26. haftasında oynanancak Bayer Leverkusen - Köln maçı, 13 Mart Pazar günü TSİ 17.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky, Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker, Aranguiz, Kerem, Adli, Wirtz, Diaby, Alario
Köln: Schwäbe, Schmitz, Kilian, Hübers, Hector, Skhiri, Salih, Ljubicic, Duda, Kainz, Modeste