Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI SKOR) | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI SKOR) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal, sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçı canlı takip etmak için detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 21:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022- 21:45