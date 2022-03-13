Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bundesliga'nın 26. haftasında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayer Leverkusen - Köln maçıyla ilgili bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 09:42