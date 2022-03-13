Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta maçında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Borussia Dortmund, topladığı 50 puanla 2. sırada bulunuyor. 25 puanı bulunan Arminia Bielefeld ise 15. sırada yer alıyor.
BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 26. haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı, 13 Mart Pazar günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Wolf, Emre Can, Pongracic, Schulz, Dahoud, Witsel, Bellingham, Brandt, Malen, Hazard
Arminia Bielefeld: Ortega, Brunner, Pieper, Andrade, Bello, Kunze, Vasiliadis, Krüger, Schöpf, Hack, Serra