İngiltere Premier Lig'de 27. hafta erteleme maçında Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Mücadele öncesi Arsenal, topladığı 51 puanla 4. sırada bulunuyor. 66 puanı bulunan Liverpool ise 2. sırada yer alıyor.
ARSENAL - LIVERPOOL İLK 11'LER
Arsenal: Ramsdale, Soares, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Odegaard, Martinelli, Saka, Lacazette.
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Jota, Diaz.
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TSİ saat 23.15'te başlayan Arsenal - Liverpool maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.