Barcelona: Başkan Joan Laporta geçtiğimiz yaz transfer dönemi Neymar ile sözleşme imzalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sezon Haaland ile ilgilenen Katalan kulübü maliyet yüzünden bu transferden vazgeçmek üzere. Kulübe bir dünya yıldızı kazandırmak isteyen İspanyol kulüp için Neymar bir seçenekten daha fazlasını ifade ediyor. Transferin önünde olası engel ise oyuncunun maaşı ve PSG'ye ödenecek transfer ücreti.