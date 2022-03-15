Takımda yeni bir yapılanmaya gideceği konuşulan PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Neymar'dan hiç memnun değil.
PSG'de Neymar şoku! Yeni adresi...
Takımda yeni bir yapılanmaya gideceği konuşulan PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar'ın satışına onay vereceği ve Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte Neymar ile ilgilenen takımlar...
İspanyol sitesi Fichajes'te yer alan haberde, PSG'nin Neymar'ı yaz transfer döneminde takımdan göndereceği öne sürüldü.
Birçok yıldız oyuncu ve pahalı transferlere rağmen henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayamayan PSG yönetimi, takıma Paul Pogba, N'Golo Kante gibi üst düzey Avrupalı oyuncuları katarak yeni bir yapılanma başlatmak istiyor.