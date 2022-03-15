CAS kararını verdi! Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraz...

CAS, Rusya Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuru hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 21:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022- 21:07