İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lazio ile Venezia karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 29. hafta karşılaşmasında Lazio ile Venezia kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Ayrıca Immobile'nin 49. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonucun ardından Lazio 49 puana yükseldi. Venezia ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 22 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Lazio deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Venezia ise Sampdoria'yı ağırlayacak.