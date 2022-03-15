Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, 38 yıl sonra camiasını şampiyonluk sevincine taşımaya hazırlanıyor.
Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da mutlu sona yakın
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim Abdullah Avcı birlikteliyle 38 yıl aranın ardından şampiyonluğa koşuyor. Fırtına böylelikle eski günlerine geri dönmeye çok yakın...
Ligin bitimine 9 hafta kala puanını 70'e çıkartan Karadeniz ekibi en yakın rakibiyle arasındaki 15 puanlık farkı korudu. Bordo-mavili takımın rakipleri tüm maçlarını kazansa bile 4 galibiyet alması halinde matematiksel süreci tamamlamış olacak ve hedefine ulaşacak.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018'de göreve geldiğinden bordo-mavili takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. 45-50 milyon euro gibi kulübün şartları gereği pahalı sayılabilecek oyuncu kadrosu elinde bulunduran Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde transfer politikasını sürdürülebilir ekonomik çerçevede belirledi.