Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas gibi sorun çözücü oyunculara önce Gervinho, Hamsik, Siopis, Dorukhan ve Cornelius eklendi. Daha sonra ise Edin Visca geldi. Avcı'nın yaptığı transferlerin bir çoğu gelir gelmez katkı sağladı ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadı.