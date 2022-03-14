Maddy, Pogba'nın serbest kaldıktan sonra hangi kulübe ima atacağı konusundaki soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Evet Paul Juventus'a dönebilir. Orası ile iyi bir ilişkileri var. Ama PSG'ye gidebilir. Bence PSG'nin onun gibi bir orta sahaya ihtiyacı var ve Paul da Fransa'da oynayabilir. Real Madrid'e gideceğini düşünmüyorum çünkü oraya sadece Zidane teknik direktör olursa giderdi."