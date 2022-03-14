Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve gelecek vadeden isimler arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı Stuttgart'ta kayıplarda.
Stuttgart'ta Ömer Faruk Beyaz yokları oynuyor!
2021 yazında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince Almanya'nın yolunu tutan ve Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, istediği forma şansını bulamadı. Genç ofansif orta saha, bu sezon toplam 5 maçta 79 dakika sahada kalabildi. Takımına gol veya asist katkısı veremeyen 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Pellegrino Matarozzo'nun henüz gözüne girebilmiş değil. Stutgart'ta Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği de belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 11:21
Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.
Alman ekibiyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Beyaz, gösterdiği performansla Teknik Direktör Pellegrino Matarazzo'nun gözüne giremedi. Bundesliga'da toplamda 4 maçta 68 dakika süre alan Ömer Faruk, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.