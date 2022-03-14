Stuttgart'ta Ömer Faruk Beyaz yokları oynuyor!

2021 yazında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince Almanya'nın yolunu tutan ve Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, istediği forma şansını bulamadı. Genç ofansif orta saha, bu sezon toplam 5 maçta 79 dakika sahada kalabildi. Takımına gol veya asist katkısı veremeyen 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Pellegrino Matarozzo'nun henüz gözüne girebilmiş değil. Stutgart'ta Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği de belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 11:21