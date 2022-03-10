PSG ve Chelsea Riyad Mahrez transferi için karşı karşıya

Son dakika transfer haberleri: Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu Riyad Mahrez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. PSG ve Chelsea'nin sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağı konuşulan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Manchester City'nin yıldız kanat oyuncusu Riyad Mahrez ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez, sezon sonu PSG'nin veya Chelsea'nin yolunu tutabilir.

PSG'de Angel Di Maria'nın sezon sonunda takım ayrılacağı beklenirken, Fransız ekibinin bu boşluğu Riyad Mahrez ile doldurmak istediği belirtildi. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de Mahrez'in durumunu takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde bir hamle yapabileceği iddia edildi. Cezayirli yıldızı transfer etmek isteyen takımların 30-40 milyon Euro bandında bir teklif hazırlamaları gerektiği belirtildi.

2018 yılında 72 milyon Euro'ya Leicester City'den transfer edilen Riyad Mahrez, bu sezon Manchester City ile çıktığı 33 maçta 21 gol, 7 asist kaydetti.