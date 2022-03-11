Ballon d'Or ödülünün kriterlerinde değişiklik

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün kriterlerinde değişiklik yapıldı. Yeni değerlendirmeye göre ödül için adayların performansı yıllık (ocak-aralık) değil, sezonluk değerlendirilecek. Buna göre kasım ve aralık aylarında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki performanslar 2023'te dikkate alınacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 00:10