Ali Akman'dan tarihi başarı! Hollanda Ligi'nde...

Ülkemizde Bursaspor formasıyla adından söz ettiren Ali Akman Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olmuştu. Alman ekibi Ali Akman'ın daha fazla forma şansı blup gelişmesi için Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'e kiralandı. Akman, burada 6. golüne ulaşan Ali Akman (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 15:22