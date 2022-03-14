Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olan, ancak daha sonra Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralanan Ali Akman, yeni takımındaki başarılı grafiğini sürdürüyor.
Ali Akman'dan tarihi başarı! Hollanda Ligi'nde...
Ülkemizde Bursaspor formasıyla adından söz ettiren Ali Akman Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olmuştu. Alman ekibi Ali Akman'ın daha fazla forma şansı blup gelişmesi için Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'e kiralandı. Akman, burada 6. golüne ulaşan Ali Akman (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 15:22
Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olan, ancak daha sonra Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralanan Ali Akman, yeni takımındaki başarılı grafiğini sürdürüyor.
Ali Akman, son maçta takımı deplasmanda Groningen'e yenilmesine karşın tarihe geçti. Genç oyuncu takımının ilk golünü atarken; bu sezonki 6. golüne ulaştı.
6. golüne ulaşan Ali Akman (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.