Sadece şehri bombalayabiliyorlar. Onların planları 2-3 günde ülkeyi almaktı ama 2 hafta oldu henüz şehri alamadılar. Sadece Herson'u aldılar. Geri kalan yerlerde Ukrayna ordusu ve Ukrayna halkı savaşıyor. Aldığımız bilgiye göre şimdiye kadar 15 günde 15 bin Rus askeri öldü. Bu Çeçen Savaşı'ndan, Afganistan Savaşı'ndan daha yüksek bir rakam. Onlar için beklemedikleri kadar zor oldu" dedi.