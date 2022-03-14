Ukrayna Milli Takımı'nın eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, savaş nedeniyle Türkiye'deki arkadaşının daveti üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gelirken geçtiğimiz gün Manisa'da kaza yaptı. Çarpıştığı otomobildeki 4 kişinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı kazadan yara almadan kurtulan Yakovenko, "Ukrayna'dan son ana kadar ayrılmak istemedik ama Harkiv'de neler olduğunu gördük, Kiev'in yakınlarında patlamalar oldu. Ailemle birlikte yola çıkmaya karar verdik" dedi.
Ukraynalı eski futbolcu Oleksandr Yakovenko'nun dramı! Savaştan kaçtı Türkiye'de kaza yaptı!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gelen eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko, Manisa'da trafik kazası geçirdi. İşte detaylar...
Ukrayna milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Rusya'nın başlattığı işgalin ardından menajer arkadaşı Yunus Emre Sayılgan'ın daveti ile İzmir'in Çeşme ilçesine gelmek üzere 9 gün önce Kiev'den yola çıktı.
Beraberinde annesi, babası, babaannesi ve anneannesi ile nişanlısını ile birlikte zorlu bir yolculuktan sonra geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen 34 yaşındaki Yakovenko yönetimindeki cip, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Manisa Saruhanlı mevkisinde Özlem Çevik (34) yönetimindeki 16 ZU 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şarampole devrildi.