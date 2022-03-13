Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 29. hafta maçında Everton ile Wolverhampton, Goodison Park'ta kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Everton, topladığı 22 puanla 17. sırada bulunuyor. 43 puanı bulunan Wolverhampton ise 8. sırada yer alıyor.
EVERTON - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanacak Everton - Wolverhampton maçı 13 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Everton - Wolverhampton maçının yayıncısı bulunmuyor.
EVERTON - WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER
Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Mykolenko; Doucoure, Allan, Van de Beek; Gray, Calvert-Lewin, Richarlison
Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Jonny, Neves, Dendoncker, Ait-Nouri; Podence, Jimenez, Neto