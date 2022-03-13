Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 29. hafta maçında Leeds United ile Norwich kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Leeds United, topladığı 23 puanla 16. sırada bulunuyor. 17 puanı bulunan Norwich City ise 20. sırada yer alıyor.
LEEDS UNITED - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanacak Leeds United - Norwich maçı 13 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
LEEDS UNITED - NORWICH MUHTEMEL 11'LER
Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Forshaw, Koch; Raphinha, Rodrigo, Harrison; Bamford
Norwich: Krul; Aarons, Hanley, Ozan, Williams; Gilmour, Normann, McLean; Sargent, Pukki, Rashica