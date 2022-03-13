Leeds United - Norwich maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Leeds United - Norwich maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United ile Norwich karşı karşıya gelecek. Peki, Leeds United - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leeds United - Norwich maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 11:05