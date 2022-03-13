Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea - Newcastle United maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 10:45