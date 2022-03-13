Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 29. hafta maçında Chelsea ile NewcastLe United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Chelsea, topladığı 56 puanla 3. sırada bulunuyor. 31 puanı bulunan Newcastle United ise 14. sırada yer alıyor.
CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanacak Chelsea - Newcastle United maçı 13 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger, Sarr; Kante, Jorginho, Kovacic; Ziyech, Mount; Havertz
Newcastle United: Dubravka; Manquillo, Schar, Burn, Targett; Guimaraes, Shelvey, Joelinton; Murphy, Wood, Fraser