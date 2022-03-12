Levante - Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? (Levante - Espanyol maçı canlı izle)

Levante - Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? (Levante - Espanyol maçı canlı izle)

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Levante ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Levante - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:26