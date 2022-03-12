İspanya La Liga'nın 28. haftasında Levante ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Levante - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak olan Levante - Espanyol maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Levante: Cardenas; Rober, Duarte, Caceres; Miramon, Melero, Pepelu, Son; De Frutos, Marti, Bardhi
Espanyol: D Lopez; Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Herrera, Bare; Puado, Darder, Vilhena; De Tomas