Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman ve saat kaçta? (Salernitana - Sassuolo maçı canlı izle)

Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman ve saat kaçta? (Salernitana - Sassuolo maçı canlı izle)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Salernitana ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:31