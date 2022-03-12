İtalya Serie A'nın 29. haftasında Salernitana ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan Salernitana - Sassuolo maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric
Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca