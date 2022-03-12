Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Troyes ile Nantes karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Troyes - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak olan Troyes - Nantes maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Troyes: Gallon; El Hajjam, Palmer-Brown, Salmier; Kabore, Kouame, Chambost, Conte; Balde, Mothiba, Chavalerin
Nantes: Lafont; Pallois, Castelletto, Girotto; Corchia, Chirivella, Blas, Merlin; Bukari, Kolo Muani, Simon