Troyes - Nantes maçı ne zaman ve saat kaçta? (Troyes - Nantes maçı canlı izle)

Troyes - Nantes maçı ne zaman ve saat kaçta? (Troyes - Nantes maçı canlı izle)

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Troyes ile Nantes karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Troyes - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:20