Brighton 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Liverpool deplasmanda Brighton'a konuk oldu. Klopp'un öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Liverpool'un gollerini 19. dakikada Luis Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 18:21