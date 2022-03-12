Yusuf Yazıcı golllerini sürdürdü! Lokomotiv Moskova 1-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Rusya Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova'yı konuk etti. CSKA rakibini Yusu Yazıcı'nın bir gol kaydettiği maçta 2-1 mağlup etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 21:20
RZD Arena'nda oynanan müsabaka, CSKA Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi.
CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonucun ardından CSKA, puanını 39'a yükseltti. Lokomotiv Moskova ise 31 puanda kaldı.
CSKA, gelecek hafta Rubin Kazan'ı ağırlayacak. Lokomotiv ise Akhmat deplasmanına gidecek.