Yusuf Yazıcı golllerini sürdürdü! Lokomotiv Moskova 1-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rusya Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova'yı konuk etti. CSKA rakibini Yusu Yazıcı'nın bir gol kaydettiği maçta 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 21:20