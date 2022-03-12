Ronaldo tarhin en iyisi! Manchester United 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United Old Trafford'da Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. ManU'nun gollerini karşılaşmanın; 12, 38 ve 81. dakikalarında Cristiano Ronaldo kaydetti. Tottenham'ın golleri ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi. Bu karşılaşmada bir diğer detay ise ristiano Ronaldo, 806 golle Josef Bican'ın (805) futbol tarihinde üst düzey maçlarda en çok gol atma rekorunu kırarak tarihe geçti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 22:35 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 22:46