Ronaldo tarhin en iyisi! Manchester United 3-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United Old Trafford'da Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. ManU'nun gollerini karşılaşmanın; 12, 38 ve 81. dakikalarında Cristiano Ronaldo kaydetti. Tottenham'ın golleri ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi. Bu karşılaşmada bir diğer detay ise ristiano Ronaldo, 806 golle Josef Bican'ın (805) futbol tarihinde üst düzey maçlarda en çok gol atma rekorunu kırarak tarihe geçti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 22:35 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 22:46
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile 3-2 kazandı. Portekizli yıldız, karşılaşmanın; 12, 38 ve 81. dakikalarında sahneye çıkarak takımına 3 puanı kazandırdı.
Konuk ekip Tottenham'ın golleri ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.
14 YIL SONRA ADA'DA HAT-TRICK
Manchester United, formasıyla ilk olarak 12 Ocak 2008'de hat-trick yapan Ronaldo, 14 yıl iki ay sonra aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli oyuncu ayrıca kariyerindeki 59. hat-tricki yaptı.
Öte yandan 37 yaşındaki yıldız ayrıca bu maçtaki golleriyle profesyonel futbol kariyerindeki 807. gole de ulaştı.
Cristiano Ronaldo, 806 golle Josef Bican'ın (805) futbol tarihinde üst düzey maçlarda en çok gol atma rekorunu kırarak tarihe geçti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Tottenham ise 45 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Brighton deplasmanına gidecek