Almanya Bundesliga'nın 26. haftası erteleme maçında Augsburg ile Mainz karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 17:30'de başlayacak olan Augsburg - Mainz maçının yayıncısı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Augsburg: Gikiewicz; Gouweleeuw, Oxford, Winther; Caligiuri, Maier, Dorsch, Iago; Hahn, Vargas; Gregoritsch
Mainz: Zentner; Tauer, Bell, Niakhate; Widmer, Lee, Stach, Boetius, Martin; Burkardt, Onisiwo