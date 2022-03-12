Augsburg - Mainz maçı ne zaman ve saat kaçta? (Brentford - Burnley maçı canlı izle)

Augsburg - Mainz maçı ne zaman ve saat kaçta? (Brentford - Burnley maçı canlı izle)

Almanya Bundesliga'nın 26. haftası erteleme maçında Augsburg ile Mainz karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:40