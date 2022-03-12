Sampdoria 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A 29. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Sampdoria ile karşılaştı. Torino ekibi rakibini 23. dakikada Maya Yoshida (K.K.), 34. ve 88. dakikalarda Alvaro Morata'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Sampdoria'nın tek golü 84. dakikada Abdelhamid Sabiri attı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 22:13
Karşılaşmayı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Maya Yoshida (K.K.), 34. ve 88. dakikalarda Alvaro Morata kaydetti. Sampdoria'nın tek golü 84. dakikada Abdelhamid Sabiri attı.
Sampdoria'da Antonio Candreva 74. dakikada kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Juventus, puanını 56'ya çıkardı. Sampdoria ise 26 puanda kaldı.
Ligin 30. hatasında Juventus, Salernitana'yı konuk edecek. Sampdoria ise Venezia deplasmanına gidecek.