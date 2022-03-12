Sampdoria 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A 29. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Sampdoria ile karşılaştı. Torino ekibi rakibini 23. dakikada Maya Yoshida (K.K.), 34. ve 88. dakikalarda Alvaro Morata'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Sampdoria'nın tek golü 84. dakikada Abdelhamid Sabiri attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 22:13