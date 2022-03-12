Almanya Bundesliga'nın 26. hafta karşılaşmasında Hoffenheim sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Hoffenheim'ın golünü 32. dakikada Baumgartner kaydederken, Bavyera ekibinin golü ise 45+3'te Lewandowski'den geldi.
Bu skorun ardından B. Münih üst üste 2. beraberliğini aldı ve 60 puana yükseldi. Hoffenheim ise 4 maç sonra puan kaybetti ve 44 puana ulaştı.
Ligin 27. haftasında Hoffenheim deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.