Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta karşılaşmasında Hoffenheim sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hoffenheim'ın golünü 32. dakikada Baumgartner kaydederken, Bavyera ekibinin golü ise 45+3'te Lewandowski'den geldi.

Bu skorun ardından B. Münih üst üste 2. beraberliğini aldı ve 60 puana yükseldi. Hoffenheim ise 4 maç sonra puan kaybetti ve 44 puana ulaştı.

Ligin 27. haftasında Hoffenheim deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.