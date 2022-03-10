TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı, MHK'nın aldığı kararlar sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Yardımcı, konuyla ilgili olarak UEFA ve FIFA'nın bilgilendirildiğini ifade ederken; ayrıca Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu da söyledi. İşte o çarpıcı sözler...

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem operasyonu ile ilgili olarak UEFA ve FIFA'yı bilgilendirdi. Bu konuda UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan öne çıkanlar...

- UEFA'nın tepkisi ne oldu?

"Bu konuda sadece bir bilgilendirme yaptık. Yeni bir yapılanma ve gençleştirme hareketi olduğunu bildirdik. UEFA sadece gerekçesini sorar. Eğer kriminal bir gerekçe yoksa, ki yok, bizim verdiğimiz bilgiler de onlar için yeterli."

- Servet Yardımcı ile devam edelim. Niye hep hedefte Servet Yardımcı, hakem operasyonu konusunda da isminiz geçti:

"Bilmiyorum. Rizeliyim, Rize beni suçluyor, F.Bahçe kongre üyesiyim, onlar suçluyor."

- Hakem konusu...

"Bakın Rize-Galatasaray maçı sonrası Kulüpler Birliği ile bir araya geldik. MHK'nın yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak UEFA ve FIFA'ya uyumlu bir yapı oluşturmak istedik. Bu yapının tesis edilmesi için David Ellary ismini önerdim. Gelecek hakemlik müessesemizin röntgenini çekecekti."

- Geldi ve röntgeni çekti mi?

"Evet ama henüz rapor gelmedi. Benim hakemlik konusunda tek müdahalem kurumsal bazda bu oldu. UEFA'da 55 federasyonun bağlı olduğu komitenin başkanıyım. Oradaki tecrübeyi aktarmak da başka bir amacım. Ben isimlerle değil, kurumsal olarak ne yapılması gerektiği ile ilgileniyorum."