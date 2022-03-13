Fiorentina 1-0 Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina, sahasında Bologna'yı konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Torreira'nın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 17:20