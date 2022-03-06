Juventus 1-0 Spezia (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus sahasında Spezia'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 21. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 22:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 22:17
Allianz Stadium'da oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı.
Torino ekibine galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Juventus bu sonuçla puanını 53'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına gidecek. Spezia ise Cagliari'yi konuk edecek.