Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı.
Queretaro-Atlas maçında ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var
Son dakika futbol haberi | Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro - Atlas karşılaşmasında ev sahibi taraftarlarının konuk ekip Atlas taraftarlarına saldırması sonucu büyük olaylar yaşandı. Yaşanan olaylar sonucu çok sayıda yaralıların olduğu belirtirken, 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Detaylar haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 11:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 12:03
Karşılaşmanın 63. dakikasında ev sahibi taraftarların Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar çıktı.
Taraftarların birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü.