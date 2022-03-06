İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Watford ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Watford ile Arsenal kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi 'Topçular' 3-2'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Odegaard, 30'da Saka ve 52. dakikada ise Martinelli kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 11. dakikada Cucho'dan ve 87'de Sissoko'dan geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal üst üste 4. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi. Watford'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 19 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Watford deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Arsenal ise Leicester City'i ağırlayacak.