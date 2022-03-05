Wolverhampton - Crystal Palace maç sonucu: 0-2 (Wolves - Crystal Palace maç özeti)
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Wolverhamtpon ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Maçı Crystal Palace 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 22:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 22:17
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Wolverhamtpon ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Maçı Crystal Palace 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Crystal Palace'ın gollerini Mateta ve Wilfried Zaha kaydetti.
Bu sonuçla Wolves 40 puanda kaldı. Crystal Palace ise 33 puana yükseldi.
DİĞER HABERLER